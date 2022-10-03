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Еще четыре HIMARS. США планируют завтра объявить новый пакет помощи Украине, - Reuters

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 21:43
Еще четыре HIMARS. США планируют завтра объявить новый пакет помощи Украине, - Reuters Фото: США планируется завтра объявить новый пакет помощи Украине, включающий HIMARS (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов 4 октября. В него, в частности, должны войти четыре РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания отмечают, что кроме HIMARS в пакет должны войти боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.

Отметим, что HIMARS - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.

В Минобороны отмечали, что HIMARS изменили ход войны в Украине. Так, наши защитники с помощью РСЗО прицельно бьют по вражеским объектам и перекрывают оккупантам возможность поставки вооружения.

Напомним, что Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи на 1,1 млрд долларов.

При этом США планируют закупать HIMARS у производителя, а не изымать их из своих запасов, как это было раньше. Поэтому процесс поставки займет несколько лет.

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