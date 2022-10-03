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Украинские военные вошли в Шевченковку Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 03 октября 2022 22:24
Украинские военные вошли в Шевченковку Херсонской области Фото: украинские военные вошли в Шевченковку Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные вошли в село Шевченко Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военногослужащего Игоря Шолтыса.

"Только что освобождены в кровавых боях Крещеновка и Шевченковка", - написал он.

Украинские военные вошли в Шевченковку Херсонской области

Отметим, что о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно вчера.

Напомним, сегодня украинские бойцы заняли Боровую в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

А вчера стало известно, что наши защитники освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

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