ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные вошли в Боровую под Изюмом

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 03 октября 2022 15:50
Украинские военные вошли в Боровую под Изюмом Фото: украинские военные вошли в Боровую под Изюмом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники деоккупировали поселок городского типа Боровая в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет.

Украинские военные вошли в Боровую под Изюмом"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России
Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться