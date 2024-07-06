Украина получила третий Patriot от Германии, а в Британии новый премьер: новости за 5 июля

В Украину в пятницу 5 июля прибыл третий зенитный ракетный комплекс Patriot от Германии. Тем временем в Великобритании избрали нового премьер-министра.

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В Украину прибыла третья система Patriot от Германии

В Украину прибыл третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о передаче которого ранее сообщали власти Германии.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Он добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.

Стармер стал новым премьер-министром Британии

5 июля лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии.

Во время речи возле Даунинг-стрит № 10 новоиспеченный глава британского правительства поблагодарил своего предшественника Риши Сунаку и заявил, что "работа смен начинается немедленно".

Напомним, в конце мая бывший премьер Британии Риши Сунак распустил парламент и назначил досрочные выборы, состоявшиеся уже 4 июля. Основная конкуренция была между консерваторами и лейбористами.

Во время выборов Страмер заверил, что будет продолжать помощь Украине в войне с Россией.

Детальнее о том, что изменят для Украины выборы в Великобритании, где победили лейбористы - читайте в материале РБК-Украина.

Страны НАТО на саммите в США согласуют существенный пакет поддержки Украины, - Столтенберг

"Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса.

Генсек отметил, что союзники договорятся о финансовой поддержке для Украины, и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины, а именно больше:

двусторонних соглашений по безопасности;

работы над углубленной военной оперативной совместимостью

Столтенберг добавил, что все эти элементы составляют "мост к членству" в НАТО.

В "Укрэнерго" анонсировали день без отключений света

В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская, Черновицкая области;

19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Как отметили в "Укрэнерго", день без отключений позволит определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности.

Орбан прибыл с визитом в Москву

Вчера, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого председательствует в Совете ЕС, после поездки в Киев прибыл с визитом в Москву с так называемой "мирной миссией". Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

О визите Орбана в Москву, его цели и как на это реагируют европейские политики - читайте в материале РБК-Украина.

Латвия передаст Украине еще 2500 боевых дронов

Латвия передаст Украине еще одну партию беспилотников в июле. В Украину будет поставлено более 2500 боевых дронов разных типов и характеристик на сумму 4 миллиона евро.

Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.

"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны разной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний ", - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В Украине начали процесс конфискации активов Медведчука и его супруги

Министерство юстиции подало иск в ВАКС с просьбой конфисковать активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в связи с санкциями против них.

К взысканию в доход государства заявлено имущество, которым супруги владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц):

24 автомобиля;

два воздушных судна (самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427);

прогулочное судно типа Azimut benetti spa, название судна – "Романс 1";

свыше 20 объектов недвижимости;

корпоративные права 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.п.);

имущественные права на восемь торговых марок;

денежные средства Медведчука и Марченко в эквиваленте около 1,9 млн. грн.;

более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).

"Собираюсь побеждать". Байден заявил, что не снимется с выборов

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.

"Я баллотируюсь и собираюсь снова победить, - сказал Байден во время выступления.

Он обратился к избирателям и заявил, что стал их кандидатом, и они не увидят никакого другого.

"Вы проголосовали за меня, чтобы я стал вашим кандидатом. Никого другого. Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно: Я остаюсь в гонке", - отметил он.

Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США

Украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.

"Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - заявил Зеленский под время вечернего обращения.

В то же время, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей президент также отмечал помощь от Штатов.

"Между нами, без деталей, но еще сегодня мы уже получили усиление отдельно от США. Также хочу поблагодарить. Усиление уже произошло", - заявил он.