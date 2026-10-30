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Блэкаут и повторный удар по вокзалу: что известно о последствиях атак на Днепр

07:21 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Блэкаут и повторный удар по вокзалу: что известно о последствиях атак на Днепр Фото: в Днепре после российских атак снова блекаут, энергетики работают над восстановлением света (Getty Images)
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В ночь на 30 октября россияне повторно ударили по железнодорожному вокзалу Днепра, а утром город снова остался без света. Метро, трамваи и троллейбусы не работают, водоснабжение держится на генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова, начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу и председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

Удар по вокзалу

Ночью на 30 октября россияне снова атаковали железнодорожный вокзал Днепра, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Подробности о последствиях удара он не привел.

Перцовский назвал ночь в городе "сверхсложной": кроме ударов по вокзалу, регион остался без света.

Удар произошел менее чем через сутки после того, как реактивный дрон попал в перрон с пассажирским поездом. Число погибших в результате той атаки возросло до 15: в больнице скончался 40-летний мужчина, при жизни которого медики боролись до последнего.

Пассажиры на вокзале хотят поскорее уехать. По словам Перцовского, вывезут всех, но только тогда, когда это будет безопасно, и иногда людей приходится возвращать в укрытие почти насильно.

  • Тем, кто не сможет воспользоваться билетами, возвратят 100% стоимости.
  • Начальники поездов собирают данные о пересадках, чтобы предложить решение каждому пассажиру.

Блэкаут

Вечером 29 октября после нового удара без света осталось более 350 тысяч абонентов в Днепре и близлежащих населенных пунктах. Ночью энергетикам удалось частично восстановить питание, но утром город снова обесточился.

"Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает", - пояснил Филатов.

Транспорт

В городе курсируют только автобусы. Метро, трамваи и троллейбусы не работают. Мэр призвал горожан по возможности оставаться дома.

Вода

Системы водоснабжения и водоотвода работают от генераторов. Филатов попросил жильцов держать дома запас воды хотя бы на одни-два дня. Тех, у кого свет появился, у ОВА просят включать мощные приборы поочередно.

Около 11 утра 29 октября российский реактивный дрон попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра, где стоял пассажирский поезд №866 Днепр - Запорожье. Перед ударом объявили повышенный уровень опасности, но на платформе оставалось много людей. Погибли, по меньшей мере, 15 человек.

В тот же день Россия нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье, среди погибших есть дети. Вечером местные распространили видео, на котором после мощной вспышки кварталы Днепра в секунду погружаются в темноту.

Россия целенаправленно бьет по энергетике: только через неделю так называемого "энергетического перемирия" оккупанты 76 раз атаковали энергообъекты Украины.

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