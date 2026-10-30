Блэкаут и повторный удар по вокзалу: что известно о последствиях атак на Днепр
В ночь на 30 октября россияне повторно ударили по железнодорожному вокзалу Днепра, а утром город снова остался без света. Метро, трамваи и троллейбусы не работают, водоснабжение держится на генераторах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова, начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу и председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
Удар по вокзалу
Ночью на 30 октября россияне снова атаковали железнодорожный вокзал Днепра, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Подробности о последствиях удара он не привел.
Перцовский назвал ночь в городе "сверхсложной": кроме ударов по вокзалу, регион остался без света.
Удар произошел менее чем через сутки после того, как реактивный дрон попал в перрон с пассажирским поездом. Число погибших в результате той атаки возросло до 15: в больнице скончался 40-летний мужчина, при жизни которого медики боролись до последнего.
Пассажиры на вокзале хотят поскорее уехать. По словам Перцовского, вывезут всех, но только тогда, когда это будет безопасно, и иногда людей приходится возвращать в укрытие почти насильно.
- Тем, кто не сможет воспользоваться билетами, возвратят 100% стоимости.
- Начальники поездов собирают данные о пересадках, чтобы предложить решение каждому пассажиру.
Блэкаут
Вечером 29 октября после нового удара без света осталось более 350 тысяч абонентов в Днепре и близлежащих населенных пунктах. Ночью энергетикам удалось частично восстановить питание, но утром город снова обесточился.
"Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает", - пояснил Филатов.
Транспорт
В городе курсируют только автобусы. Метро, трамваи и троллейбусы не работают. Мэр призвал горожан по возможности оставаться дома.
Вода
Системы водоснабжения и водоотвода работают от генераторов. Филатов попросил жильцов держать дома запас воды хотя бы на одни-два дня. Тех, у кого свет появился, у ОВА просят включать мощные приборы поочередно.
Около 11 утра 29 октября российский реактивный дрон попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра, где стоял пассажирский поезд №866 Днепр - Запорожье. Перед ударом объявили повышенный уровень опасности, но на платформе оставалось много людей. Погибли, по меньшей мере, 15 человек.
В тот же день Россия нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье, среди погибших есть дети. Вечером местные распространили видео, на котором после мощной вспышки кварталы Днепра в секунду погружаются в темноту.
Россия целенаправленно бьет по энергетике: только через неделю так называемого "энергетического перемирия" оккупанты 76 раз атаковали энергообъекты Украины.