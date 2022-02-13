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Кабмін виділяє майже 17 млрд гривень, щоб гарантувати польоти над Україною

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 21:14
Кабмін виділяє майже 17 млрд гривень, щоб гарантувати польоти над Україною Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України виділив 16,6 млрд гривень для гарантій безперебійних польотів над Україною. Рішення дозволить стабілізувати ринок авіаперевезень в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни у використанні коштів резервного фонду державного бюджету, а також виділили кошти для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній", - написав Telegram Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що уряд виділив 16,6 млрд гривень для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України. Він також додав, що це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантувати повернення до країни українців, які зараз перебувають за кордоном.

Які рішення ухвалив Кабмін

На засіданні уряд ухвалив такі рішення:

  • Міністерству фінансів доручено зменшити витрати на обслуговування держборгу;
  • виділити Міністерству інфраструктури 1 6632,9 млн гривень на стабілізацію ситуації на ринку авіаперевезень;
  • надати право Міністерству інфраструктури використати ці гроші для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестраховиків, лізингових компаній та авіаперевізників;
  • Міністерству інфраструктури доручено затвердити перелік повітряних суден, куди поширюється державні гарантії.

Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

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