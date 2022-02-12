Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії. Він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Шмигаля.

Що сказав глава уряду громадянам України:

Нагадаємо, раніше міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ спільно запевнили, що повторення 2014 року в Україні не буде.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на публікації ЗМІ щодо вторгнення Росії в Україну.