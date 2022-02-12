Заклики залишити Україну та переміщення посольств. Як світ реагує на загрозу нападу РФ
США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії. Деякі з них вирішили скоротити чи перемістити свої представництва, а одна з авіакомпаній скасувала польоти в Україну.
РБК-Україна розповідає, як світ реагує на загрозу нового російського вторгнення.
Які країни рекомендували громадянам виїхати з України:
- Сполучені Штати;
- Британія;
- Канада;
- Південна Корея;
- Японія;
- Нідерланди;
- Ізраїль;
- Румунія;
- Північна Македонія;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Чорногорія;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Нова Зеландія;
- Австралія;
- Фінляндія;
- Бельгія;
- Кувейт;
- Ірак;
- Італія;
- Іспанія;
- ОАЕ;
- Саудівська Аравія;
- Швеція;
- Словенія;
- Йорданія;
- Марокко.
Канада переводить посольство з Києва у Львів
МЗС Канади заявило про рішення тимчасово закрити посольство у Києві. Дипломатів переведуть у тимчасовий офіс, розміщений у Львові. Канадські дипломати продовжать надавати консульські послуги, але з обмеженими можливостями.
США скорочують посольство
США оголосили про скорочення дипломатичної присутності в Україні. Частину дипломатів з посольства в Києві переведуть в консульство у Львові, а частина - повернеться в США. У Києві залишиться працювати основна команда посольства.
Ті дипломати, які залишаться в Україну, будуть постійно комунікувати з українською владою та передавати актуальну інформацію адміністрації президента США.
З 13 лютого американське посольство припиняє надавати консульську допомогу.
Німеччина переміщає генконсульство у Львів
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що німецьке генконсульство, яке перебуває у Дніпрі, тимчасово переміщається у Львів. Посольство Німеччини у Києві продовжить працювати.
Британія та США виводять інструкторів з України
Пентагон та Міноборони Британії оголосили про те, що виводять своїх військових інструкторів з території України. Евакуація британських військових планується протягом вихідних 12-13 лютого.
Терміни виведення 160 військовослужбовців Національної гвардії США не називаються. Водночас відомо, що їх перевезуть до однієї з країн Європи.
Євросоюз не закриватиме свої представництва
Європейський союз оголосив, що не планує закривати свої дипломатичні представництва на території України. Однак присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну можуть змінитися з урахуванням ситуації з безпекою в Україні.
Ізраїль планує евакуацію
Ізраїль рекомендував своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну. Також ізраїльська влада оголосила про евакуацію сімей дипломатів та співробітників посольства у Києві.
Сьогодні глава уряду Ізраїлю провів засідання з приводу ситуації довкола України, після якого з'явилася інформація про плани евакуації ізраїльтян. Після урядового засідання Міністерство закордонних справ Ізраїлю випустило нове попередження для своїх громадян.
KLM припиняє польоти в Україну
Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про припинення польотів в Україну на тлі загрози нападу РФ. Польоти літаків авіакомпанії KLM над повітряним простором України також будуть припинені.
Що кажуть в українському МЗС
Міністерство закордонних справ України сьогодні вранці виступило з заявою з приводу нещодавніх повідомлень та рішень міжнародних партнерів. В МЗС закликали зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.
"Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії", - заявили у міністерстві.
Нагадаємо, сьогодні відбулися переговори президентів США та РФ з приводу України.