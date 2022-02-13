Літак SkyUp не зміг зайти в небо України та сів в Кишиневі: що сталося

Рейс української авіакомпанії SkyUp за маршрутом Фуншал-Бориспіль не зміг прилетіти до місця призначення. Лізингодавець заборонив SkyUp влітати літаком в авіапростір України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу SkyUp .

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака - резидент Ірландії - надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - розповіли в авіакомпанії.

Літаку із бортовим номером UR-SQO довелося сідати в аеропорту Кишинева. Авіакомпанія SkyUp спільно з українським посольством працює над поверненням 175 українських громадян додому. Українців трансфером доставлять в Україну.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Ірландії рекомендує не подорожувати до України через високий ризик бойових дій. Водночас ірландців, що перебувають в Україні, закликають повернутися додому комерційними рейсами.