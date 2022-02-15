В Україну несуться сильні дощі: синоптики дали новий прогноз
Погода в Україні незабаром зміниться, адже після сонячних днів і морозних ночей до нас прийдуть дощі, місцями сильні. Синоптики прогнозують, що кардинально погода зміниться вже 17 лютого.
Читайте нижче в нашому матеріалі Styler, що буде з погодою в країні в наступні три дні.
Поки ж за даними синоптика Наталки Діденко, 15 лютого "антициклон Інго подарує Україні багато сонця".
15-го лютого вдень +3... +9 градусів, на Харківщині. Полтавщині, Сумщині 0... +4 градуси.
"Опади унеможливить антициклон, тільки хвостом атмосферного фронту зачепить крайній захід України, вірогідні дощ і мокрий сніг", - повідомила Діденко.
Скрін: Погода в Україні 15 лютого (meteo.gov.ua)
16 лютого за прогнозом Українського гідрометцентру, на більшості територій також буде малохмарна погода, лише деякі західні області заторкне опадами. День буде теплим, від +4 до +9 градусів, а вночі мороз затримається на сході і північному сході, тут -6... -11, на інших територіях трохи нижче нуля.
Скрін: Погода в Україні 16 лютого (meteo.gov.ua)
А ось 17 лютого в країну увірветься атмосферний фронт, принісши на значну територію сильні дощі.
Нічна температура підвищиться, морозів не буде. Вдень також буде тепло, +5... +8, на півдні зовсім +8... +11, а на сході +3... +7.
Скрін: Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)
Раніше ми писали, що жителі Києва відзначилися абсолютно неадекватною поведінкою на льоду.