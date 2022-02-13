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Компанії припиняють страхування літаків в небі України. SkyUp призупинив продаж квитків

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 14:46
Компанії припиняють страхування літаків в небі України. SkyUp призупинив продаж квитків Фото: компанії припиняють страхування літаків в небі України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора найбільші світові страхові компанії попередили українських авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України через 48 годин. На такий крок страхові компанії пішли через ризик вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії SkyUp.

Першою рішення страхових компаній відчула на собі українська авіакомпанія SkyUp. Власник одного з її літаків заборонив авіакомпанії заходити в повітряний простір України. В результаті літаку, який слідував в Київ, довелося вимушено сісти у Кишиневі.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації", - повідомив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури вже відреагували на цю ситуацію, запевнивши, що Україна не буде закривати свій повітряний простір.

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SkyUp Авіасполучення Україна Вторгнення Росії до України
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