Компанії припиняють страхування літаків в небі України. SkyUp призупинив продаж квитків

Вчора найбільші світові страхові компанії попередили українських авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України через 48 годин. На такий крок страхові компанії пішли через ризик вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії SkyUp .

Першою рішення страхових компаній відчула на собі українська авіакомпанія SkyUp. Власник одного з її літаків заборонив авіакомпанії заходити в повітряний простір України. В результаті літаку, який слідував в Київ, довелося вимушено сісти у Кишиневі.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації", - повідомив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.