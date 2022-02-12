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Байден здзвонився з Путіним на тлі загрози вторгнення РФ в Україну: перші подробиці

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Вашингтон, Субота 12 лютого 2022 18:16
Байден здзвонився з Путіним на тлі загрози вторгнення РФ в Україну: перші подробиці Фото: Джо Байден та Володимир Путін, президенти США та РФ (Official White House Photo)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден ввечері 12 лютого зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіна. Головна тема розмови - загроза нового російського вторгнення в Україну.

РБК-Україна розповідає про перші подробиці розмови президентів РФ та США.

Як повідомляє кореспондент CNN, розмова двох президентів почалася раніше, ніж було заплановано. Байден перебуває у своїй заміській резиденції Camp David.

Телефонна розмова президентів США та РФ закінчилася о 19:06 за київським часом. Кореспондент Associated Press повідомляє, що Байден та Путін говорили трохи більше години.

Білий дім анонсував телефонну розмову Байдена з Путіним після того, як американські ЗМІ повідомили, що російський президент нібито "ухвалив рішення" щодо нападу на Україну. Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що наразі невідомо, чи ухвалив Путін рішення, але наступ може початися "в будь-який момент".

Загроза нового вторгнення

Американські ЗМІ з посиланням на різноманітні джерела повідомлять, що ескалація конфлікту з РФ може розпочатися вже найближчим часом. У Білому домі теж говорять, що російські війська можуть почати вторгнення ще до завершення Олімпіади в Пекіні, якщо Путін ухвалить таке рішення.

На тлі цих повідомлень США, Британія, Канада та ще низка країн, які є близькими партнерами Вашингтону, рекомендували своїм громадянами негайно залишити територію України. Штати взагалі вирішили скоротити своє диппредставництво в Україні.

Зупинити Путіна

Європейський союз повідомив про завершення підготовки нового пакету санкцій проти Росії. Нові обмеження, які, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, будуть "важкими для Росії", будуть введені у разі акту агресії щодо України. США також завершують роботу над новими антиросійськими санкціями.

Однак, ні США, ні ЄС не планують вводити санкції превентивно. Американські та європейські чиновники пояснюють своє рішення тим, що сама наявність пакетів санкцій вже має стримуючий ефект, а після їх введення Путіну не буде чого боятися. Водночас Захід намагається запобігти агресії Путіна шляхом дипломатії.

Що кажуть в Україні

В Україні заявляють, що Збройні сили у разі агресії готові дати відсіч ворогу. Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали українців зберігати спокій на тлі повідомлень про загрозу вторгнення.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, США планують відправити в Європу ще кілька тисяч своїх військових, щоб заспокоїти європейських союзників.

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