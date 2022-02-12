"Повторення 2014 року не буде". Резніков та Залужний запевнили в готовності дати відсіч Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков зробили спільну заяву на тлі загрози вторгнення Росії. Вони запевнили, що українська армія готова дати відсіч агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони .

"Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша... Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений - повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто", - сказав Резніков.

Як наголосив міністр, ситуацію довкола України контролюють розвідка, армія та дипломати. Україна в цілодобовому режимі координує свої дії з міжнародними партнерами.

"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач запевнив, що підрозділи ЗСУ готові дати відсіч ворогові. Крім того, на території нашої держави розгорнули Сили тероборони, які озброїли протитанковими та зенітно-ракетними комплексами.

"Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!", - резюмував Залужний.