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Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 19:47
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, лідери США та України
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здзвонився з американським лідером Джо Байденом. Очікувалося, що президенти двох держав обговорять загрозу нового російського вторгнення на територію України.

РБК-Україна розповідає подробиці телефонної розмови Байдена та Зеленського.

Про завершення переговорів Байдена та Зеленського повідомила прес-служба Білого дому.

Зеленський обіцяє деталі згодом

Зеленський розповів, що телефонна розмова з Байденом тривала годину. Він обговорив з президентом США безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та агресію Росії.

Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці

Білий дім розкрив деталі розмови

  • Байден у розмові з Зеленським підтвердив підтримку України;
  • Байден пообіцяв, що США та партнери швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України;
  • Байден та Зеленський погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування Росії.

США пригрозили Росії наслідками

Вчора з ініціативи американської сторони відбулася розмова Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Байден нагадав про готовність США до діалогу з Росією та водночас попередив очільника Кремля про тяжкі наслідки для Москви у разі вторгнення в Україну.

Путін вирішив вторгнутися?

Після переговорів президентів США та РФ у Білому домі заявили, що досі не знають, який шлях обере Москва - дипломатичне врегулювання чи військова ескалація. Водночас західні ЗМІ з посиланням на різноманітні джерела повідомляють, що новий акт російської агресії щодо України може статися вже цього тижня, а саме 15 чи 16 лютого.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив сьогодні, що Вашингтон не може визначити дату вторгнення, але вважає, що воно може статися в будь-який момент. Напередодні він говорив, що Росія може здійснити агресію до завершення Олімпіади в Пекіні.

Українців закликають не панікувати

Протягом вихідних українські президент, прем'єр, спікер парламенту та очільники оборонних відомств закликали українців зберігати спокій та не піддаватися паніці, оскільки це теж може нашкодити державі.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що українська армія готова дати відсіч ворогу. А міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що повторення 2014 року в Україні не буде.

Нагадаємо, вчора Зеленському телефонував президент Франції Еммануель Макрон, щоб розповісти про свою розмову з Путіним.

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Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
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