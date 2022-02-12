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Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним: що відомо

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Париж, Субота 12 лютого 2022 19:45
Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним: що відомо Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Перед цим французький президент говорив з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.

За словами Зеленського, він разом з Макроном обговорив ситуацію з безпекою довкола України, а також шляхи активізації мирного процесу в межах нормандського формату та переговорів Тристоронньої контактної групи.

"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - сказав президент.

Як розповіли в Єлисейському палаці, Макрон під час телефонної розмови "похвалив холоднокровність українців" у контексті напруженості ситуації на кордоні з РФ.

"Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додали в представництві Макрона.

Нагадаємо, Макрон у розмові з Путіним заявив, що "щирий діалог" не сумісний із військовою ескалацією на кордонах України.

А Путін зі свого боку пожалівся, що Захід не хоче "підштовхнути" Україну до виконання мінських домовленостей.

Очікується, що Макрон сьогодні також зателефонує президенту США та канцлеру Німеччини.

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