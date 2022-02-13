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Альтернатива "Дії". Стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна оффлайн

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 16:30
Альтернатива "Дії". Стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна оффлайн Фото: "ковідну тисячу" можна буде отримати не тільки через "Дію" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку. На сьогодні розробляється відповідний механізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Коли "ковідна тисяча" стане доступна без "Дії"

Альтернативний офлайн-механізм отримання грошей за вакцинацію від коронавірусу буде реалізований на другому етапі урядової програми "є-Підтримка" - в II-III кварталі 2022 року (з квітня по вересень).

Це означає, що люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі.

Що таке "ковідна тисяча"?

Це кошти, які виплачуються в рамках програми "є-Підтримка" за вакцинацію від COVID-19. За дві дози виплачується 1 000 гривень, за бустерну - ще 500 гривень.

Хто може отримати гроші?

Кошти можуть отримати вакциновані українці старше 14 років з "зеленим" сертифікатом про вакцинацію від COVID, який треба згенерувати в мобільному додатку або на порталі "Дія".

Як отримати кошти?

На сьогодні механізм діє наступним чином. Після генерування сертифіката необхідно подати запит на допомогу, яка буде перерахована на спеціальну банківську карту.

Причому для активних користувачів мобільних додатків є варіант отримання грошей на віртуальну карту одного з банків, які беруть участь у програмі, - "ПриватБанк", Monobank," Альфа-Банк " та інші. Або ж треба оформити пластикову карту у відділенні.

На що можна витратити?

Гроші можна витратити виключно в безготівковій формі на наступні види товарів і послуг:

  • квитки на кіно, в театри, на поїзди, літаки і автобуси на внутрішніх напрямках, а також абонементи в спортзал;
  • книги;
  • для дітей віком 14-17 років - послуги освіти (гуртки, секції, професійна освіта); харчування в навчальних закладах; проживання в гуртожитках; товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярія; додаткові предмети на ЗНО;
  • для українців старше 60 років - лікарські засоби (найближчим часом з'явиться така можливість і осіб з інвалідністю I і II груп); оплата послуг ЖКГ (з'явиться в лютому).

Терміни використання грошей обмежені

Варто підкреслити, що "ковідну тисячу" можна витратити протягом чотирьох місяців після нарахування. В іншому випадку кошти будуть повернуті до державного бюджету.

Нагадаємо, цього тижня тисячу за вакцинацію почали виплачувати підліткам. Якщо у підлітка немає банківської карти, йому треба пройти ідентифікацію у відділенні, маючи при собі ІПН і паспорт.

Програма "є-Підтримка" закінчиться 18 грудня 2022 року.

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