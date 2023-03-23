Удары по Запорожью и Ржищеву и визит Зеленского в район Бахмута: новости за 22 марта

В среду 22 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении, а россияне обстреляли Запорожье и Киевскую область.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины:

Зеленский посетил украинские позиции на Бахмутском направлении

Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", - сказал глава государства.

РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области

В Киевской области в результате ночной российской атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев.

В результате атаки погиб водитель "скорой", а еще 20 человек оказались в больнице. К вечеру количество погибших в результате атаки дронами возросло до восьми человек.

Оккупанты обстреляли Запорожье

Вчера, 22 марта, россияне обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажку. В сети появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов.

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Всего после российского удара из-под завала спасатели освободили 6 человек.

Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшие два дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с президентом Путиным", – сказал Эрдоган.

Корреспонденты Радио Свобода попали под вражеский обстрел вблизи Бахмута

Как сообщается, в нескольких километрах от передовой журналисты с проекта "Донбасс. Реалии" снимали работу украинских военных. Во время съемки войска РФ приступили к обстрелу позиций из минометов и "Градов". Команда переждала в блиндаже.

У Путина снова запугивают ядерным оружием

Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия. Страна-агрессор опасается новых поставок в Украину.

"Прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не прошла, она выросла. Ежедневно поставки иностранного оружия в Украину в конце концов приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Принц Уильям тайно посетил военную базу Жешув вблизи украинской границы

Принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, которые поддерживают Украину. В частности, он посетил военные базы в Жешуве, которые всего в 90 км от границы с Украиной.

Международная федерация хоккея продолжила отстранение РФ и Белоруссии от соревнований

Вчера, 22 марта, было продолжено отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею с шайбой на сезон-2023/24.

МАГАТЭ заявило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередач

В Международном агентстве атомной энергии получили информацию о вероятности отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередачи 750 кВ. Так что станция снова может перейти на питание от генераторов.

Как напомнил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, последняя резервная линия электропередач 330 киловольтов (кВ) на Запорожской АЭС повреждена с 1 марта.

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