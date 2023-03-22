ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курске прогремел мощный взрыв: в сети пишут об "сверхзвуке" самолета

Новина українською →
Курск, Среда 22 марта 2023 21:08
В Курске прогремел мощный взрыв: в сети пишут об "сверхзвуке" самолета Фото: В Курске прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 марта, в российском Курске прогремел мощный взрыв. В сети сообщают, что это якобы звук перехода самолета на сверхзвук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было - неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолета на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет - обстановка спокойная", - говорится в сообщении.

При этом российские власти пока официально не прокомментировали взрывы в городе. Отметим, что переход самолета на сверхзвуковую скорость является одним из самых популярных объяснений взрывов на территории РФ, которые используют пропагандисты и россияне в соцсетях.

Напомним, в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных районах.

Кроме того, 19 марта в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв Война России против Украины
NEWS
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина