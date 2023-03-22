Зеленский посетил украинские позиции на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.

Президент также пообщался с военными и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", - сказал глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников.

Зеленский также вручил военным государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Герой непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании врага на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский сообщал, что россияне пытаются продвигаться с окрестностей в центр Бахмута, но ВСУ сдерживают вражеские штурмы.

Тем временем британская разведка отмечала, что угроза оцепления Бахмута с севера юга остается, но давление на город ослабевает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.