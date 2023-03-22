Принц Уильям тайно посетил военную базу Жешув вблизи украинской границы

Принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, поддерживающие Украину. В частности, он посетил военные базы в Жешуве, которые всего в 90 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По соображениям безопасности визит держался в секрете до тех пор, пока принц не покинул базу.

Принц Уильям встретился с министром обороны Польши Мариушом Блащаком и военнослужащими территориальных сил обороны Польши, чтобы узнать о поддержке, которую они оказывают Украине, похвалив их "страсть" и "решимость защищать наши общие свободы".

Принц также встретился с британскими солдатами, дислоцированными в этом регионе, и поинтересовался их опытом работы в Польше и поддержки Украины.

Принц Уильям также посетит Варшаву и центр размещения, который помогает украинским семьям, бежавшим от войны.

Кроме того, в рамках двухдневной поездки принц Уильям возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Этот жест повторяет визит покойной королевы и герцога Эдинбургского, которые возложили венок в 1996 году.

Принц Уэльский также должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в президентском дворце.

Фото: принц Уильям в Жешуве (twitter.com/royalfocus1)

Напомним, ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Кроме того, премьер Британии Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

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