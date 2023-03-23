Удари по Запоріжжю та Ржищеву та візит Зеленського в район Бахмута: новини за 22 березня

У середу 22 березня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку, а росіяни обстріляли Запоріжжя та Київську область.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України:

Зеленський відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку

Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", - сказав глава держави.

РФ вдарила по гуртожитках та ліцею в Київській області

У Київській області внаслідок нічної російської атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів.

В результаті атаки загинув водій "швидкої", а ще 20 осіб опинились у лікарні. Надвечір кількість загиблих в наслідок атаки дронами зросла до восьми осіб.

Окупанти обстріляли Запоріжжя

Вчора, 22 березня, росіяни обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку. В мережі з'явилося відео перших хвилин порятунку людей з під завалів.

Своєю чергою на обстріл міста відреагував президент України. Він також опублікував відео прямого влучання російської ракети у будинок в Запоріжжі.

Загалом після російського удару з-під завалі рятувальники визволили 6 людей.

Ердоган розраховує провести переговори з Путіним у найближчі два дні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розраховує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі два дні.

"У найближчі два-три дні планую провести ще одну розмову з президентом Путіним", - сказав Ердоган.

Кореспонденти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл поблизу Бахмута

Як повідомляється, за кілька кілометрів від передової журналісти з проєкту "Донбас. Реалії" знімали роботу українських військових. Під час зйомки війська РФ розпочали обстріл позицій з мінометів та "Градів". Команда перечекала у бліндажі.

У Путіна знову залякують ядерною зброєю

Росія знову почала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Країна-агресор боїться нових поставок в Україну.

"Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула, вона зросла. Щодня постачання іноземної зброї в Україну зрештою наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув поблизу українського кордону

Принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну. Зокрема, він відвідав військові бази в Жешуві, які всього за 90 км від кордону з Україною.

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення РФ і Білорусі від змагань

Вчора, 22 березня, було продовжено відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею з шайбою на сезон-2023/24.

МАГАТЕ заявило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач

У Міжнародному агентстві з атомної енергії отримали інформацію про ймовірність відключення Запорізької АЕС від останньої резервної лінії електропередачі 750 кВ. Тож станція знову може перейти на живлення від генераторів.

Як нагадав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, остання резервна лінія електропередач 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС пошкоджена з 1 березня.

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