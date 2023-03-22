"Угроза возросла". У Путина снова запугивают ядерным оружием
Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия. Страна-агрессор боится новых поставок в Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместителяь главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил приспешник диктатора Владимира Путина.
Он также добавил, что Запад якобы не верил и не видел степень решимости России.
Напомним, ранее Медведев неоднократно прибегал к угрозам применить ядерное оружие против Украины и ее союзников.
Но такие резкие заявления Москвы стали более редкими после того, как США пригрозили ответом.
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