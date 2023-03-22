Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили электросети (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня за день враг трижды атаковал Марганецкую общину Никопольского района. Обстреливал ее из беспилотников и тяжелой артиллерии. Люди уцелели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Марганце снаряды повредили админздание и два частных предприятия. В одном из сел общины - легковой автомобиль и хозяйственное сооружение.

"Спасатели работают на месте "прилетов". Обследуют территории, уточняют информацию", - добавил глава области.