Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили электросети (фото)
В среду, 22 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня за день враг трижды атаковал Марганецкую общину Никопольского района. Обстреливал ее из беспилотников и тяжелой артиллерии. Люди уцелели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Марганце снаряды повредили админздание и два частных предприятия. В одном из сел общины - легковой автомобиль и хозяйственное сооружение.
"Спасатели работают на месте "прилетов". Обследуют территории, уточняют информацию", - добавил глава области.
Напомним, что российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.
Российские военные, в течение суток 19 марта, обстреляли одну из общин Днепропетровской области.
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