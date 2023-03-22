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Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили электросети (фото)

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Никопольский район, Среда 22 марта 2023 20:17
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район и повредили электросети (фото) Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 22 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня за день враг трижды атаковал Марганецкую общину Никопольского района. Обстреливал ее из беспилотников и тяжелой артиллерии. Люди уцелели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Марганце снаряды повредили админздание и два частных предприятия. В одном из сел общины - легковой автомобиль и хозяйственное сооружение.

"Спасатели работают на месте "прилетов". Обследуют территории, уточняют информацию", - добавил глава области.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Российские военные, в течение суток 19 марта, обстреляли одну из общин Днепропетровской области.

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