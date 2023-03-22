Войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области
В среду, 22 марта, россияне осуществили обстрелы по территориям четырех общин в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.
Так, оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство типа ВОГ на территорию Краснопольской общины.
При этом Юнаковская и Эсманская общины пострадали от минометных обстрелов.
Кроме того, по территории Белопольской общине россияне сбросили 11 мин.
"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - говорится в сообщении.
По сообщениям военных, пока оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая.
"Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера военные РФ обстреляли семь общин Сумской области.
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