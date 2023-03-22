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Обстрел Запорожья: одна из ракет попала в многоэтажку (видео)

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Запорожье, Среда 22 марта 2023 13:03
Обстрел Запорожья: одна из ракет попала в многоэтажку (видео) Фото: во время обстрела Запорожья ракета РФ попала в многоэтажку (zp suspilne media)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты продолжают обстреливать Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашистские ублюдки обстреляли Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом", - написал он.

Как сообщалось, в Запорожье сегодня, 22 марта слышали звуки взрывов, там объявлена воздушная тревога. Чуть позже взрывы услышали и в Херсоне.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица.

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