Эвакуация из Авдеевки продолжается, но выход из города - это "дорога смерти", - МВА

Из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша в комментарии CNN.

"Эвакуация гражданского населения продолжается, но выход из города - это "дорога смерти", участок дороги контролируется российскими войсками, по которому они могут немедленно открыть огонь", - сказал Барабаш.

По его словам, за последние три недели из города уехало 180 человек.

При этом по оценкам украинских чиновников, как указывает Барабаш, в Авдеевке осталось около 2000 человек, в том числе шестеро детей.

"Одного ребенка эвакуировали во вторник, а власти планируют эвакуировать еще одного в среду", - рассказал Барабаш.

Напомним, недавно в Авдеевке местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться, поскольку россияне постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

Также мы писали, что ситуация вокруг города Авдеевка, что севернее Донецка, все больше становится напряженной, войска РФ постоянно пытаются окружить город.

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