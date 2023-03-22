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В лесу Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине

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Херсон, Среда 22 марта 2023 14:12
В лесу Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине Фото: житель Херсонской области подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Херсонской области подорвался на вражеской мине. Мужчина потерял часть ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Инцидент произошел вблизи Великой Александровки. Известно, что 48-летний мужчина наткнулся на российскую мину в лесополосе.

В результате взрыва снаряда мужчина потерял часть ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Жителей Херсонской области призывают быть очень осторожными, поскольку большое количество территории остались необследованными саперами.

"Даже если есть большая необходимость побывать в лесу, в поле, на даче, у реки или других потенциально опасных участках - не делайте этого", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве мужчина подорвал себя гранатой вблизи детской площадки.

Также 20 марта стало известно, что в Херсонской области мужчина погиб в результате детонации российской мины.

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