ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения россиян и уничтожили вражеский ЗРК, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута, также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора против гражданского населения, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры. За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего 2 российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, погибли и ранены среди гражданских граждан. Также враг нанес 41 авиационный удар. В частности, оккупанты использовали 21 БпЛА типа "Шахед-136" из Брянской области российской федерации, 16 из этих дронов были сбиты. В результате ударов враждебных БпЛА, россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве в Киевской области, погибли и ранены среди гражданских граждан, а также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Также захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Волфинское и Поповка Сумской области и Басовое, Стрелеча, Глубокое и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка - Луганской, а также Колодцы и Верхнекаменское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди них - Васюковка, Миньковка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа - успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровский и город Херсон.

В населенном пункте Веселое временно занятой территории Запорожской области, на территории здания детского сада, российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь.

Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российские оккупационные так называемые "власти" угрожают местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которое выражало недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина российской федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.