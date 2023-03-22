Международная федерация хоккея продолжила отстранение РФ и Беларуси от соревнований

В среду, 22 марта, отстранение сборных России и Беларуси по хоккею с шайбой на сезон-2023/24 было продолжено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ .

"Сегодня на своем очередном заседании Совет рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с повторным включением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, Совет определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ пока опасно.

"Таким образом, ИИХФ перенесет чемпионат мира 2023/2024 без сборных России и Беларуси", - добавили в федерации.