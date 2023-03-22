Россияне на Донбассе хотят создать 200 пропагандистских центров
На оккупированной части Луганской и Донецкой областей планируется создание 200 пропагандистских организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Луганской ОВА.
"В этом году в учебных заведениях так называемых "ЛНР" и "ДНР" планируют создать 200 пропагандистских ячеек, которые являются аналогом комсомольского движения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что на это в бюджет РФ заложено 18,5 млрд рублей.
"Введение в организацию будет принудительно-добровольным, а членство, по обещаниям пропагандистов, "должно облегчить" обучение ребенку", - добавили в ОВА.
Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения имеют дефицит лекарства для гражданских.
Российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. Призывникам обещают передать принудительно отчужденное жилье уехавших с оккупированной территории украинцев.
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