Удар по Часовому Яру, звільнення послів, відставка президента Шрі-Ланки: останні новини

Війська РФ обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у Донецькій області, президент Володимир Зеленський звільнив послів у Німеччині та ще низці країн, президент Шрі-Ланки йде у відставку на тлі масових протестів. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 9-10 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський звільнив послів у Німеччині та ще низці країн

Президент Володимир Зеленський звільнив низку послів України. Серед них глава дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Крім Мельника, глава держави також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху - Індії. Останній за сумісництвом очолював дипмісії в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка та Народній Республіці Бангладеш.

Резніков розповів про важливий наказ Зеленського щодо півдня України

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що глава держави Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні півдня території України, оскільки вони є життєво важливими для економіки країни.

Як зазначив міністр, зараз Україна накопичує мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб виконати цей наказ верховного головнокомандувача. "Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - розповів він.

Німеччина блокує пакет допомоги Україні від ЄС на 9 млрд євро, - ЗМІ

В Німеччині блокують виділення Україні фінансової допомоги на 9 млрд євро. Хоча рішення про надання було ухвалено на саміті ЄС ще наприкінці червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Corriere della Sera.

За інформацією газети, виділення коштів не схвалює міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який проти надання допомоги Україні шляхом загального європейського боргу, як це вже було під час пандемії.

Україні не підходить "Залізний купол": Резніков пояснив чому

Система ПРО "Залізний купол" не буде ефективна для України. Вона не розрахована на крилаті і балістичні ракети. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", - підкреслив міністр. За його словами, зараз Україні необхідно розвивати власну систему ППО або отримувати відповідне озброєння від західних партнерів.

Президент Шрі-Ланки йде у відставку на фоні масових протестів

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса піде у відставку на новому тижні. Рішення прийнято на тлі масових протестів.

В суботу, 9 липня, тисячі демонстрантів вийшли на вулиці на тлі тривалої економічної кризи, повідомлялося про захоплення президентського палацу. Про відставку оголосив і прем'єр-міністр, проте протестувальники все одно підпалили його резиденцію.

На вечірці за участю Шольца дівчатам підмішували "наркотик зґвалтування", - DW

У Німеччині може розгорітися новий політичний скандал. З'ясувалося, що на літній вечірці за участю канцлера Олафа Шольца кільком дівчатам підмішували "наркотик згвалтування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що представники Соціал-демократичної партії (СДПН) вивчають повідомлення дівчат, які на літній партійній вечірці зазнали впливу "нокаутуючих крапель". У Німеччині цей термін є сленговим і означає так звані "наркотики зґвалтування", до яких відносять рогіпнол (флунітразепам).

В Росії хочуть офіційно називати Путіна "правителем"

У Росії планують називати голову держави правителем, оскільки термін "президент" є іноземним і "чужим для росіян". Про це заявили в прес-службі ЛДПР.

"У радянські роки він (термін "президент" - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом раптово в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - повідомили в російській партії.

Синоптики оголосили про І рівень небезпечності через погоду: куди нагряне стихія

Погода в Україні буде небезпечною в понеділок, 11 липня. Опади вірогідні по всій країні, а в деяких областях ще й рвучкий вітер, ймовірний град.

Що буде з погодою в понеділок і протягом наступного тижня – читайте в матеріалі Styler.