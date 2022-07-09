Президент Шрі-Ланки йде у відставку: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт News First .

Як повідомив спікер парламенту Махінда Япа Абейвардена, президент запевнив, що піде у відставку 13 липня. Він також додав, що для мирної передачі влади важливо, щоб масові протести не переросли у заворушення.

Крім того, всіх ланкійських державних службовців і громадськість просять зберігати спокій для забезпечення діяльності країни.