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Німеччина блокує пакет допомоги Україні від ЄС на 9 млрд євро, - ЗМІ

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Берлін, Неділя 10 липня 2022 14:39
Німеччина блокує пакет допомоги Україні від ЄС на 9 млрд євро, - ЗМІ Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Німеччині блокують виділення Україні фінансової допомоги на 9 млрд євро. Хоча рішення про надання було ухвалено на саміті ЄС ще наприкінці червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Corriere della Sera.

За інформацією газети, виділення коштів не схвалює міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який проти надання допомоги Україні шляхом загального європейського боргу, як це вже було під час пандемії.

Наразі німецький міністр лише схвалив перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого мають бути виплачені Україні до кінця липня.

Тим часом в Україні заявляють про необхідність надання допомоги у 5 млрд доларів на місяць. Як пише видання, це пояснюється тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити зовнішній борг у розмірі 900 мільйонів євро.

Як припускає видання, питання блокування фіндопомоги могло стати однією з причин звільнення президентом Володимиром Зеленським посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Тобто, Єврокомісія запропонувала пакет допомоги Україні у розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн - членів ЄС.

Пакет передбачав позику Києву зі строком погашення через 25 років і фактично без відсотків, завдяки коштам, які сама Комісія збирала б шляхом випуску на ринку боргових зобов'язань під гарантії європейських держав.

Але Німеччина, як один із найбільших гарантів такої форми єврооблігацій, виступає проти.

Нагадаємо, 7 липня Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Крім того, днями Україна отримала німецький грант на 1 млрд євро.

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