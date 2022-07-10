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Кількість загиблих через ракетний удар по Часовому Яру знову збільшилася

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Часів Яр, Неділя 10 липня 2022 13:14
Кількість загиблих через ракетний удар по Часовому Яру знову збільшилася Фото: кількість загиблих через ракетний удар по Часовому Яру знову збільшилася (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Марія Кучерявець

Число жертв через ракетний удар по п'ятиповерхівці в Часовому Яру продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Донецькій області.

Оновлено 13:22. Кількість жертв збільшилася до 15 - ДСНС.

При цьому ЗМІ масово повідомляють про 11 загиблих внаслідок удару.

За даними рятувальників, станом на 11:26, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, було виявлено тіло ще однієї загиблої особи (анкетні дані уточнюються).

"Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5", - повідомляють в ДСНС.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

При цьому повідомляється, що під завалами можуть бути ще десятки людей.

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