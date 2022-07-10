Під завалами будинку в Часовому Яру можуть перебувати ще понад 20 людей

Фото: так виглядає будинок у Часовому Яру після ракетного удару (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Після ракетного удару по житловому будинку в Часовом Яру 15 людей загинули, ще з кількома людьми, що й досі залишаються під завалами, рятувальники тримають зв’язок. Рятувальна операція триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка щодо рятувальної операції на 16.00.