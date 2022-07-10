Під завалами будинку в Часовому Яру можуть перебувати ще понад 20 людей
Після ракетного удару по житловому будинку в Часовом Яру 15 людей загинули, ще з кількома людьми, що й досі залишаються під завалами, рятувальники тримають зв’язок. Рятувальна операція триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка щодо рятувальної операції на 16.00.
"П'ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - розповів він.
За словами Кириленка, рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.
Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.
Спочатку повідомлялося про 8 загиблих, пізніше кількість жертв збільшилася до 15.
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