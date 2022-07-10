У Росії хочуть офіційно називати Путіна "правителем"

"У радянські роки він (термін "президент" - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом раптово в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - заявили в російській партії.

При цьому питання про заміну терміна "президент" піднімалося при підготовці поправок до конституції РФ в 2020 році, але тоді його не розглянули.

"Всі партії і громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції на цей рахунок. У нас був великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але конкретно цю пропозицію з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, прийнято не було. Але ми як і раніше вважаємо, що це було б правильно зробити", - зазначили в ЛДПР.