ЗСУ назвали втрати росіян від сьогоднішнього удару під Херсоном
В результаті удару по російських позиціях під Херсоном противник зазнав втрат в живій силі і техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.
"Підтверджені втрати противника становлять 15 рашистів і понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 - це броньована і автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, які були знищені в Чорнобаївці, і автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях уздовж лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по військовій частині росіян у Херсоні. Окупанти оточили центр міста і перевіряли всіх людей.
Крім того, українські сили знищили російську артилерійську батарею.
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