ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ранковий обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих зросла

Новость на русском →
Київ, Субота 09 липня 2022 11:04
Ранковий обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих зросла Фото: кількість загиблих в результаті обстрілу Кривого Рогу з РСЗВ зросла (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до двох осіб. У лікарні померла 20-річна дівчина, яку госпіталізували з серйозними пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

За його словами, медики кілька годин боролися за її життя. Але, на жаль, поранення були надважкими.

"Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає.. Горіть в пеклі, російські вбивці!", - написав він.

Нагадаємо, рано вранці окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Ракетний удар наносився по житлових кварталах з РСЗВ "Торнадо-С".

В результаті обстрілу від отриманих травм померла 41-річна жінка. Також через обстріл пошкоджено школу та кілька будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії