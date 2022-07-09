Ранковий обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до двох осіб. У лікарні померла 20-річна дівчина, яку госпіталізували з серйозними пораненнями.

За його словами, медики кілька годин боролися за її життя. Але, на жаль, поранення були надважкими.

"Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає.. Горіть в пеклі, російські вбивці!", - написав він.