Відставка не допомогла. Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки
Протестувальники на Шрі-Ланці увірвалися на територію резиденції прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе та підпалили її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.
Повідомляється, що розлючений натовп увірвався в приватну резиденцію прем'єра, підпалив її та пошкодив автомобілі чиновника.
Just IN:— Sri Lanka PM's private residence has been set on fire by protesters in Colombo. pic.twitter.com/CgnrL9AcWS— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) July 9, 2022
Зазначимо, раніше на тлі протестів та політичної кризи Вікрамасінгхе оголосив про готовність піти у відставку, щоб звільнити місце для багатопартійного уряду.
Нагадаємо, сьогодні на Шрі-Ланці спалахнули масові антиурядові протести, демонстранти вже захопили президентський палац, а місцеві депутати закликали президента Готабая Раджапаксу піти у відставку.
Ланкійці незадоволені економічною кризою, що триває в країні.
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