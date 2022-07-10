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По Харкову знову вдарили ракетами: є поранений та руйнування

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Харків, Неділя 10 липня 2022 09:37
По Харкову знову вдарили ракетами: є поранений та руйнування Фото: по Харкову знову вдарили ракетами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Харків під ранок російські війська вчергове атакували. Ракети влучили на територію навчального закладу, дитячого санаторію та приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

За словами очільника області, ракети вдарили по Основ’янському та Слобідському районах.

"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - написав Синєгубов.

Правоохоронці вже відкрили справу в двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Фото: по Харкову знову вдарили ракетами (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Нагадаємо, вчора по Харкову росіяни випустили ракету типу "Іскандер". Серед поранених внаслідок ракетного удару є 12-річна дитина. Її та ще трьох постраждалих цивільних госпіталізували.

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Харків ракетный удар
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