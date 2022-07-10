По Харкову знову вдарили ракетами: є поранений та руйнування

Харків під ранок російські війська вчергове атакували. Ракети влучили на територію навчального закладу, дитячого санаторію та приватного будинку.

За словами очільника області, ракети вдарили по Основ’янському та Слобідському районах.

"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - написав Синєгубов.

Правоохоронці вже відкрили справу в двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Фото: по Харкову знову вдарили ракетами (facebook.com/prokuraturakharkiv)