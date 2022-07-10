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Війська РФ обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у Донецькій області: є жертви і поранені

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Часів Яр, Неділя 10 липня 2022 08:29
Війська РФ обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у Донецькій області: є жертви і поранені Фото: війська РФ обстріляли з "Ураганів" житловий будинок в Донецькій області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу пізно ввечері, 9 липня, російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

"Щонайменше, три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Яру, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "ураганів", - написав він.

За словами глави ОВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. На місці працюють рятувальники - намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

На даним момент рятувальники виявили шість загиблих і п'ять поранених.

За словами місцевих жителів, під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, в тому числі 9-річна дитина.

"В даний час рятувальники зуміли встановити контакт з двома людьми, які опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває", - підкреслив він.

Фото: війська РФ обстріляли з "Ураганів" житловий будинок в Донецькій області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Нагадаємо, за минулу добу через обстріли з боку окупантів у Донецькій області загинули три людини, ще 23 були поранені.

Крім того, 8 липня в Донецькій області через ворожі атаки п'ятеро людей загинули, а ще 8 поранені.

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