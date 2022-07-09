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Україні не підходить "Залізний купол": Резніков пояснив чому

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Київ, Субота 09 липня 2022 21:15
Україні не підходить "Залізний купол": Резніков пояснив чому Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Система ПРО "Залізний купол" не буде ефективна для України. Вона не розрахована на крилаті і балістичні ракети.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ході бізнес конференції на платформі Forbes.

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", - підкреслив міністр.

За його словами, зараз Україні необхідно розвивати власну систему ППО або отримувати відповідне озброєння від західних партнерів.

При цьому Резніков додав, що в України вже вибудуваний захист власного неба. Тому окупанти боятися залітати на підконтрольну українській державі територію.

"Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, тому що бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", - розповів Резніков.

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук попросив ізраїльську владу дозволити продаж системи ракетного перехоплення"Залізний купол".

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