Зеленський звільнив послів у Німеччині та ще низці країн
Президент Володимир Зеленський звільнив низку послів України. Серед них глава дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази №479/2022 - №483/2022, опубліковані на сайті Офісу президента.
Крім Мельника, глава держави також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху - Індії. Останній за сумісництвом очолював дипмісії в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка та Народній Республіці Бангладеш.
Скандал з Мельником
Андрій Мельник на посаді посла України запам'ятався декількома скандальними фразами. Зокрема, він порівняв канцлера Німеччини Олафа Шольца з "ображеною ліверною ковбасою" через те, що той нібито не хотів їхати в Україну.
Крім того, Мельник в одному з інтерв'ю заявив, що "наразі немає доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв", а цей наратив нібито просуває Росія.
В МЗС пізніше відхрестилися від слів посла, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збігнєв Рау щодо цієї заяви дипломата.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.
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