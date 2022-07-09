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Зеленський звільнив послів у Німеччині та ще низці країн

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Київ, Субота 09 липня 2022 18:12
Зеленський звільнив послів у Німеччині та ще низці країн Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звільнив низку послів України. Серед них глава дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази №479/2022 - №483/2022, опубліковані на сайті Офісу президента.

Крім Мельника, глава держави також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху - Індії. Останній за сумісництвом очолював дипмісії в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка та Народній Республіці Бангладеш.

Скандал з Мельником

Андрій Мельник на посаді посла України запам'ятався декількома скандальними фразами. Зокрема, він порівняв канцлера Німеччини Олафа Шольца з "ображеною ліверною ковбасою" через те, що той нібито не хотів їхати в Україну.

Крім того, Мельник в одному з інтерв'ю заявив, що "наразі немає доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв", а цей наратив нібито просуває Росія.

В МЗС пізніше відхрестилися від слів посла, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збігнєв Рау щодо цієї заяви дипломата.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.

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