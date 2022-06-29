Туреччина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, а Медведєв погрожує Третьою світовою війною: новини за 28 червня

Україна вимагає виключити Росію з Генасамблеї та Ради безпеки ООН, Туреччина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Третьою світовою війною за спробу "посягнути" на Крим. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 28 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Україна вимагає виключити Росію з Генасамблеї та Радбезу ООН

Російська Федерація має бути виключена з Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, оскільки порушує зобов'язання підтримувати мир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до учасників засідання Радбезу ООН.

Зеленський підкреслив, що Росія залишається в ООН і має місце постійного члена в Радбезі лише через недалекоглядність політиків в кінці холодної війни.

Окупанти викрали мера Херсона: що відомо

Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська. "Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала вона в Facebook.

Як повідомлялось, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше заявив, що повідомлення про викрадення людей російськими окупантами приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць. При цьому російські війська використовують певні списки.

Ракетний удар по Кременчуку: показали відео з камер спостереження

У мережі з'явилося відео з камер спостереження у момент ракетного удару росіян по торговельному центру у Кременчуці 27 травня.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Наразі відомо про 20 загиблих у результаті удару і 59 постраждалих.

Медведєв погрожує Третьою світовою війною за спробу "посягнути" на Крим

Якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то у світі може розпочатися Третя світова війна. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

За його словами, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО нічим Росії не загрожує, а ось нібито приєднання України до Альянсу "на порядок небезпечніше".

У Британії заявили про "реальну загрозу" виходу війни за межі України

У Британії вважають, що президент РФ Володимир Путін може не обмежитись своїм нападом на Україну. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Існує дуже реальна небезпека того, що Володимир Путін нападе поза межами України", - заявив Уоллес. За його словами, зараз Росія становить "пряму і невідкладну" загрозу для всіх країн Європи.

Туреччина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на саміті: підписано меморандум

Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Сторони домовились підписати відповідний меморандум.

Згідно з меморандумом, Фінляндія, Швеція та Туреччина зобов'язуються надавати повну підтримку у боротьбі з загрозами безпеці один одного.

Костюк у вольовому стилі пройшла перший раунд Вімблдона-2022

Українська тенісистка Марта Костюк здолала британку Кеті Свон у трьох сетах і пробилася в друге коло Вімблдонського турніру.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Частину України заллє дощами, а іншу - розпече до +35

Погода в Україні продовжить випробовувати спекою деякі області, а в інших - очікуються сильні дощі. Такою буде ситуація 29-го червня, але вже скоро температура повітря знизиться.

Що буде далі з погодою - читайте в матеріалі Styler.