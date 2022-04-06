Окупанти викрадають людей за певними списками, - депутат Херсонської облради

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що повідомлення про викрадення людей російськими окупантами приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць. При цьому російські війська використовують певні списки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал" .

"Окупанти йдуть за якимось списками. Незрозуміло, де вони їх взяли, але вони є. І тепер вони переслідують всіх, хто може протистояти окупанту: зі зброєю в руках або інформаційною зброєю", - заявив депутат.

Нагадаємо, раніше мер окупованого Херсона ігор Колихаєв повідомив, що у окупантів є інформація на місцевих активістів і військових.

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