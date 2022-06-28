ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 28 червня 2022 17:13
Росія завдала ракетного удару по Дніпру Ілюстративне фото: Росія завдала ракетного удару по Дніпру (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові атакували Дніпро ракетами. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Він заявив про "прильоти" по Дніпру сьогодні, 28 червня, увечері. Більших подробиць чиновник поки що не розкрив.

Філатов нагадав, що публікувати фото та відео з місця події заборонено.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, жителі Синельниківського району Дніпропетровської області та Дніпра почули вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Борис Філатов ракетный удар Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон