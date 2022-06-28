Туреччина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на саміті: підписано меморандум

Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Сторони домовились підписати відповідний меморандум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Ніїністе .

Зазначається, що сьогодні Туреччина, Фінляндія та Швеція провели зустріч за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"За підсумками цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО", - розповів Ніїністе.

За його словами, конкретні кроки щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу будуть обговорені в найближчі два дні.

Також він зазначив, що, згідно з меморандумом, Фінляндія, Швеція та Туреччина зобов'язуються надавати повну підтримку у боротьбі з загрозами безпеці один одного.