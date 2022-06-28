Росія випустила 11 ракет по Миколаєву і вдарила по Очакову з РСЗВ

Російські війська випустили вночі по Миколаєву близько 11 ракет, частину збила ППО. Також ворог обстріляв Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час відеозвернення.

09:50. (Оновлено) За інформацією голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, росіяни прямим влучанням ракет вдарили по Очакову сьогодні близько 05:00 ранку.

"Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 та 16 - річні. Дві людини загинуло. Серед них дитина 6 років! Розбір завалів триває", - написала вона.

За словами керівника області, наслідки ракетних ударів по Миколаєву зараз уточнюються.

При цьому через обстріл Очакова, троє людей загинули, а ще шість отримали поранення.

"Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів", - розповів Кім.

Нагадаємо, вчора ввечері російські військові вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

додамо, раніше мер Миколаєва закликав по можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.