ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ зупинили штурми під Слов'янськом та відбили наступ на Бахмутську трасу, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 червня 2022 19:08
ЗСУ зупинили штурми під Слов'янськом та відбили наступ на Бахмутську трасу, - Генштаб Фото: ЗСУ дали відсіч російським окупантами на декількох напрямках (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військовослужбовці сьогодні відбили російські штурми поблизу Слов'янська, а також зупинили наступ окупантів на трасу Бахмут-Лисичанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському та Поліському напрямках йде нарощування оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області, а у Гомельській області з 28 червня по 16 липня проходитимуть військові збори;
  • на Сіверському напрямку окупанти з артилерії били по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей;
  • на Харківському напрямку росіяни продовжують бити з артилерії по населених пунктах області та самому Харкову, із вертольотів Ка-52 били неподалік села Явірське. ЗСУ відбили штурм біля Дементіївки, Довгалівки та Залимана;
  • на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка, змусивши окупантів відійти. Росіяни продовжують бити по населеним пунктам з артилерії;
  • на Краматорському напрямку активних дій противника сьогодні не було, але росіяни били із реактивних систем залпового вогню біля Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки;
  • на Лисичанському напрямку росіяни продовжують спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут - Лисичанськ. Окупанти без успіху наступали у напрямку Спірного і відійшли;
  • на Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії;
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював населені пункти з артилерії, а також ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують бити по населеним пунктам зі ствольної та реактивної артилерії. Біля Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки завдали авіаударів.

Крім того, росіяни продовжують тримати у Чорному та Азовському морях ракетні носії, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Також українські військові не виключають демонстративних дій та провокацій з боку білоруських військових в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові помітили, що біля кордону України відбувається посилення шести білоруських батальйонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон