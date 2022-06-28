ЗСУ зупинили штурми під Слов'янськом та відбили наступ на Бахмутську трасу, - Генштаб

Українські військовослужбовці сьогодні відбили російські штурми поблизу Слов'янська, а також зупинили наступ окупантів на трасу Бахмут-Лисичанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

на Волинському та Поліському напрямках йде нарощування оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області, а у Гомельській області з 28 червня по 16 липня проходитимуть військові збори;

йде нарощування оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області, а у Гомельській області з 28 червня по 16 липня проходитимуть військові збори; на Сіверському напрямку окупанти з артилерії били по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей;

окупанти з артилерії били по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей; на Харківському напрямку росіяни продовжують бити з артилерії по населених пунктах області та самому Харкову, із вертольотів Ка-52 били неподалік села Явірське. ЗСУ відбили штурм біля Дементіївки, Довгалівки та Залимана;

росіяни продовжують бити з артилерії по населених пунктах області та самому Харкову, із вертольотів Ка-52 били неподалік села Явірське. ЗСУ відбили штурм біля Дементіївки, Довгалівки та Залимана; на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка, змусивши окупантів відійти. Росіяни продовжують бити по населеним пунктам з артилерії;

ЗСУ зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка, змусивши окупантів відійти. Росіяни продовжують бити по населеним пунктам з артилерії; на Краматорському напрямку активних дій противника сьогодні не було, але росіяни били із реактивних систем залпового вогню біля Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки;

активних дій противника сьогодні не було, але росіяни били із реактивних систем залпового вогню біля Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки; на Лисичанському напрямку росіяни продовжують спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут - Лисичанськ. Окупанти без успіху наступали у напрямку Спірного і відійшли;

росіяни продовжують спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут - Лисичанськ. Окупанти без успіху наступали у напрямку Спірного і відійшли; на Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії;

окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії; на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював населені пункти з артилерії, а також ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки;

ворог обстрілював населені пункти з артилерії, а також ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки; на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують бити по населеним пунктам зі ствольної та реактивної артилерії. Біля Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки завдали авіаударів.

Крім того, росіяни продовжують тримати у Чорному та Азовському морях ракетні носії, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Також українські військові не виключають демонстративних дій та провокацій з боку білоруських військових в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності ЗСУ.