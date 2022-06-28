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Окупанти викрали мера Херсона: що відомо

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Херсон, Вівторок 28 червня 2022 11:56
Окупанти викрали мера Херсона: що відомо Фото: мер Херсона Ігор Колихаєв (khersonci.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його радниці Галини Ляшевської.

"Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала вона в Facebook.

Як повідомлялось, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше заявив, що повідомлення про викрадення людей російськими окупантами приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць. При цьому російські війська використовують певні списки.

Нагадаємо, раніше мер окупованого Херсона ігор Колихаєв повідомив, що у окупантів є інформація на місцевих активістів і військових.

Зазначимо, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

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